Tchad : la rentrée judiciaire sous le signe de la justice et du défi des Conflits intercommunautaires

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Tchad, Maître Djerandi Dionro Laguerre, a salué les efforts du comité d’organisation pour la tenue de cette rentrée judiciaire. Il a souligné que dans un État de droit, une justice efficace permet de surveiller le pouvoir politique et de résoudre les conflits entre citoyens et communautés, ce qui confère une grande importance au thème choisi.



Lors de ses réquisitions, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Sarh, Allarakété Sanengar, a déclaré que cette audience solennelle de la rentrée judiciaire avait pour objectif de faire le bilan des activités de la cour, de les présenter aux justiciables et de prendre des engagements fermes en vue d'améliorer le service de la justice.