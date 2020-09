Tchad : la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 2 novembre

La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 2 novembre à la première heure, a rappelé mardi le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mahamat Tahir Dabou.



Il précise que la reprise des cours du 1er octobre 2020 concerne uniquement les classes intermédiaires en vue de finaliser le programme scolaire 2019-2020.



La rentrée du 2 novembre se fera sous le thème : "Renforcement des enseignants, apprentissages et promotion de l'éducation civique face à la Covid-19."



Les délégués, les inspecteurs départementaux et les chefs d'établissements sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet, indique le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.