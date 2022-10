Tchad : la rentrée scolaire 2022-2023 lancée à Ati

La rentrée scolaire est placée sous le thème : « l’amélioration des enseignements/apprentissages et la cohésion sociale ».



Dans son intervention, le délégué a félicité les enseignants pour les efforts fournis durant l'année précédente. Il a demandé de faire plus pour l'année scolaire 2022-2023 et a rappelé que le résultat au baccalauréat 2022 est satisfaisant. Sur 822 inscrits toutes séries confondues, 327 candidats ont été déclarés admis à l'issue des deux séries, soit un pourcentage de 42,64%.



Sadick Mahamat Iga, préfet du département du Batha Ouest, a salué l'initiative des enseignants et parents d'élèves pour la bonne réussite de l'année scolaire en cours.



Pour le préfet, les enseignants sont des modèles grâce à leur savoir-faire. Il demande aux enseignants de donner le meilleur d'eux pour que l'école tchadienne progresse.