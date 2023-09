Tchad : la rentrée scolaire coûte trop chère aux parents

Face à la hausse des prix des fournitures scolaires, et l'augmentation des frais d'inscription dans les établissements publics, certains parents d'élèves se voient pousser des cheveux blancs, à forcer de trouver tous les moyens possibles qui permettront à leur progéniture de poursuivre normalement l’année scolaire.



Avec des contraintes qui vont au-dessus du budget familial, beaucoup de parents d'élèves pleurent en silence, leur salaire amputé sur l'achat des fournitures scolaires et l'inscription de leurs enfants. Le degré d'amputation dépend du nombre d'enfants à scolariser.



Comme c’est le cas de Hubert, un parent d'élèves trouvé devant un vendeur de cahiers. Ce dernier a du mal à faire le choix, entre l'achat de fournitures scolaires et l'inscription. « Dois-je payer les fournisseurs scolaires en premier lieu, ou bien faire la réinscription de mes enfants ? », s'interroge-t-il.



Si l'augmentation des frais d'inscription dans les établissements publics fait couler beaucoup d'encre et de salive, celle des établissements privés est une autre préoccupation. Dans certaines écoles privées, les frais de scolarité dépassent ce qu'on débourse pour les études supérieures. Le pire est que l'école maternelle privée coûte plus de 60 000 FCFA, c’est-à-dire le SMIC.



Mais quel sens peut-on donner à l'éducation pour tous ? Si l'entrée à la maternelle coûte trop chère. Cependant, Clémentine Ndjingatouloum qui a la charge de l'inscription de son petit-fils manque de mots pour exprimer son désarroi. « Pour les frais d'inscription, les fournitures, sans compter les frais de déplacement, je dois débourser 80.000 FCFA, ce qui dépasse mon entendement », a-t-elle évoqué.



Malheureusement, les parents d'élèves n'ont pas le choix. Ils ont les mains liées pour l'avenir de leur progéniture. Le vrai problème est que les chefs d’établissements ne se mettent pas à la place des parents d'élèves. Une situation qui demande une réflexion de tous.



Certes, les dépenses à engager, lors de la rentrée scolaire, diffèrent selon que l'école est privée ou publique. Cela dit, les parents éprouvent des mêmes difficultés, au regard de la situation économique, et de l'augmentation des prix des denrées alimentaires.



Mais une bonne éducation n'a pas de prix, puisqu'elle est le fondement du bien-être de toute une société. Cependant, le taux de scolarité dans les établissements reste à revoir.