Tchad : la réouverture prochaine de l’aéroport de N'Djamena à l’étude

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a tenu lundi une réunion pour se pencher sur la révision du protocole sanitaire, en vue de la réouverture de l’espace aérien. La réunion a eu lieu en présence du ministre de l'Aviation civile, Sebgue Nandeh.



Les frontières aériennes sont fermées depuis le 4 janvier 2021 suite au confinement de N'Djamena et au renforcement des mesures sanitaires.



Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a relevé que le contenu de l’actuel protocole doit être révisé et adapté au contexte actuel, tout ayant à l’esprit la préservation de la santé des populations, informe le département ministériel.



Les structures chargées de coordonner les activités aéroportuaires vont se retrouver pour "clarifier tous les aspects permettant la réouverture prochaine de l’aéroport International Hassan Djamouss de N’Djamena".



Le ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Sebgue Nandeh, a invité les techniciens à tout mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la rencontre.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé aux cadres de la Coordination nationale de riposte sanitaire de travailler sans délai et avec rigueur et professionnalisme pour l’intérêt national.