Tchad : la résilience des populations du Kanem et Barh El Gazal au cœur d'un projet

Le projet s'articule autour de trois objectifs spécifiques, orientés vers un développement inclusif des territoires par le dialogue et la participation de l'ensemble des groupes d'acteurs pour renforcer la gouvernance locale et la médiation communautaire, améliorer les moyens d'existence des populations vulnérables et renforcer durablement la résilience économique des communautés.



Présent au lancement officiel, le secrétaire général provincial du Kanem, représentant le gouverneur, Satadjim Succès Noël a souligné que les résultats attendus du projet APCC sont complémentaires et convergent vers un objectif de développement global des territoires ciblés, prenant en compte les problématiques sociales, économiques et environnementales, dans une recherche de durabilité des impacts. L'ensemble des actions envisagées traduisent un projet intégré, envisagé dans une approche territoriale.



Pour Madtoingué Herman, représentant du directeur Pays d'Action contre la faim (ACF), la vision stratégique quinquennale de son institution, assignée de cette noble ambition est d'arriver à un Tchad sans faim, résilient mais surtout inclusif.