Tchad : la résolution 1325 de l'ONU au centre d'une causerie éducative à Am-Timan

Dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), édition 2024, une causerie éducative a été organisée ce 05 février au Centre Social d’Am-Timan.



Animée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite enfance, Apolline Moudalbaye, cette causerie éducation porte sur la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.



A cette occasion, Apolline Moudalbaye a indiqué que cette résolution vise à reconnaître l'impact des conflits sur les femmes, les jeunes femmes et les filles, ainsi que le rôle qu'elles peuvent jouer dans la prévention, la médiation, le règlement des conflits et la consolidation de la paix.



Pour finir, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite enfance fait comprendre que ce texte met en lumière, la gestion des conflits et la réponse aux besoins particuliers des femmes, pour promouvoir l'égalité dans tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité.