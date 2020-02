Tchad : la restauration des corridors écologiques, une priorité au Mayo Kebbi Ouest

Une stratégie de communication est sur la table pour le Projet restauration des corridors écologiques du Mayo Kebbi Ouest au Tchad, en appui aux multiples avantages fonciers et forestiers. L'examen et l'aménagement de cette stratégie se sont déroulés ce mardi dans les locaux dudit projet au quartier Yatelim à Pala.



Les participants sont constitués de responsables des médias locaux et de quelques communicateurs de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Cet instrument de communication réalisé par le consultant Dr. Yamingue Betinbaye de l'Agence de réalisation et d'ingénierie pour le développement (AGRID), comporte plusieurs stratégies de sensibilisation des populations locales.



Pour le coordinateur national de RECONNECT, Yassine Assafo Ahmad, son projet a besoin de ce document comportant des stratégies pour la vulgarisation des bonnes pratiques dans le domaine agro-sylvo-pastoral au Mayo Kebbi Ouest. Car dit-il, la réduction des pressions sur les ressources naturelles doit passer par un changement de comportement des communautés riveraines.