TCHAD Tchad : la revue de la presse du 9 au 15 août 2021

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 15 Août 2021



La célébration des 61 ans d'indépendance du Tchad, la transition politique et la tentative d'assassinat de l'ancien directeur général des douanes ont fait l'objet de débats dans les colonnes des journaux de la semaine.

"L'indépendance, 61 ans après, le Tchad se cherche toujours", titre à sa Une l'Observateur, affichant deux images décrivant les difficiles conditions d'accès à l'eau potable. "La célébration du 61ème anniversaire de l'indépendance du Tchad mérite qu'on s'y attarde un temps soit peu. Après 30 ans de règne, du Mouvement patriotique du salut, de démocratie balbutiante et des célébrations en pompe, ce 11 août 2021 est la première fête nationale célébrée sans le président Deby. Et pourtant, partout c'est le statut quo ! Bref, le Tchad est plus que maudit et tant que la France sera derrière nous, rien ne changera. Nos présidents seront choisis par elle, pour elle, et pour servir sa cause. Et la suite, nous la connaissons déjà, l'indépendance n'est que factrice ?", s'interroge l'Observateur.



"L'indépendance : une lueur dans la nuit", analyse l'Eclairage le troisième Oeil. "Fort Lamy, aujourd'hui N'Djamena, nuit du 10 au 11 août 1960. Le premier ministre Tombalbaye vient de proclamer l'indépendance du Tchad lorsqu'une panne d'électricité l'oblige à terminer son discours à la lumière d'une lampe torche, ultime pied de nez du colonialisme moribond ? Mistere... Toujours est-il que cette étrange plongée dans les ténèbres serait un maléfice lancé contre mon pays", écrit Netonon Noël Djekery, écrivain. Dernier ouvrage paru au petit bonheur la brousse. "D'un 11 août à un autre", s'exclame l'éditorialiste de Le Visionnaire. "Il y a plus de 60 ans que les noirs des colonies françaises d'Afrique célébraient avec faste leur sortie de la domination du colonisateur, indépendance Tchacha, indépendance Oyé", étaient chanté partout pour fêter l'événement, tout de même historiquement émouvant et qui restera pour toujours dans les annales de notre continent.



"Vers une révision de la charte de transition", annonce l'Eclairage le troisième Oeil. "Après un trimestre d'activité, le premier ministre de transition, Albert Pahimi, s'est prononcé sur la marche du gouvernement de transition vers la réalisation de son programme politique. Pour l'homme de la situation, "la mission se passe avec plein de défi, comme prévue aujourd'hui, le contrôle sur l'ensemble du territoire sur le plan sécuritaire et défense nationale est total, la continuité de service public est là, il y a beaucoup d'avancées sur le plan de la liberté... Comme vous le savez, aujourd'hui, les marches sont autorisés et sur le front de dialogue, nous avons mis en place un comité d'organisation. Nous avons très bien", a-t-il déclaré sur les ondes de RFI, rapprte le journal. "La Diaspora propose une Charte révisée à la signature des forces vives", pour l'Eclairage. "Le Tchad a raté une occasion historique de dévolution du pouvoir politique. Les 100 premiers jours du Conseil militaire de transition ne laissent rien augurer d'un processus pouvant conduire le pays à des élections apaisées et transparentes pendant les 18 mois que s'est octroyé le CMT dans sa charte dite de transition", complète-t-il.



"Begeura est en danger", annonce à sa Une Le Visionnaire. "C'est une scène digne d'un film Hollywoodien qui a eu lieu la semaine dernière dans le deuxième arrondissement de la ville de N'Djamena. Alors qu'on a annoncé la montée en puissance de la criminalité au Tchad, après plusieurs assassinats perpétrés dans certaines grandes villes du pays ces deux derniers mois, un cas encore plus révélateur vient encore confirmer ct état des faits le 4 août 2021. Abdelkrim Charfadine Mahamat a échappé de justesse à un assassinat à N'Djamena. "Le non respect d'un deal a failli occasionner l'assassinat du directeur sortant des douanes et droits indirects. Selon les sources proches de la famille de Begeura, l'auteur de l'attaque est un repris de justice mis aux arrêts il y a au environs deux ans, pour avoir tenté de corrompre Begeura alors directeur général des douanes. Le tireur aurait remis à Begeura, après la conclusion d'un deal, une somme d'environ un milliard de Francs CFA en contrepartie du retrait d'une centaine de cartons de tramadol -appelé communément "Tramol-, saisis dans les véhicules des trafiquants arrêtés puis emprisonnés et condamnés", explique Abba Garde.





