Tchad : la revue de la presse du 9 au 15 mai 2022

La pénurie artificielle ayant occasionné la dysfonctionnement dans la chaîne de distribution des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire, l'installation de Sydonia sur le site le l'aéroport Hassan Djamous, la présence militaire française sur le sol tchadien, le retour de Wakit Tamma dans la rue et d'autres sujets ont fait l'objet des débats dans les journaux de la semaine.

La distribution des produits pétroliers sur le territoire national, "stop à la fraude", s'exclame l'Observateur. La situation de la distribution des produits pétroliers sur le territoire national a fait l'objet d'un point de presse ce 6 mai dernier par la direction générale de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (ARSAT) ainsi que la présentation des produits pétroliers et matériels saisis par la commission mixte chargé de suivi. Selon Adoum Djimet Saboun, depuis quelques semaines il a été constaté un dysfonctionnement dans la chaîne de distribution des produits pétroliers occasionnant une baisse de l'offre de manière générale, et une spéculation sur les prix dans certaines provinces. Cette situation est dûe en grande partie à des facteurs exogènes liés à la crise en Ukraine ayant conduit à une hausse de prix des produits pétroliers et bien d'autres dans le monde en général et dans la sous-région en particulier.



"L'Arsat crève l'abcès", complète l'hebdomadaire Abba Garde. Pour ce journal, l'ARSAT tape sur les fraudeurs. "L'ARSAT a pris des mesures drastiques pour faire face à une crise liée à la distribution des produits pétroliers sur le territoire national qui touche le Tchad depuis quelques semaines". Son directeur général Adoum Djimet Saboun a expliqué les nouvelles stratégies adoptées pour pallier à la situation. En plus de ces mesures drastiques, l'ARSAT a procédé à une opération d'envergure avec l'aide de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) et la gendarmerie nationale pour démanteler le circuit d'approvisionnement frauduleux. Après une semaine de ratissage, la mission a procédé à la présentation des produits pétroliers saisis dans la cours du Camp de la GNNT en présence du commandant de la GNNT.



Un autre sujet est l'installation de Sydonia sur le site de l'aéroport Hassan Djamous. "La douane tchadienne s'arrime au tout numérique", informe Le Visionnaire. Ce projet fait la promotion de la bonne gouvernance et de l'assainissement de la vie publique pour créer un climat propice au développement socioéconomique du pays. "La douane a défini une vision claire et cohérente, à partir d'un diagnostic sans complaisance. Notre vision à l'horizon 2025 est de devenir une administration douanière moderne, performante et efficiente au service d'une économie émergente", a déclaré le directeur général des douanes et droits indirects, Ali Timane. Le Potentiel ajoute que la douane tchadienne entend être au service d'une économie émergente.



La présence de l'armée française sur le sol tchadien est également évoquée. "Où son- ils ?", s'interroge Le Visionnaire. Le 6 mai 2022, la coalition des actions citoyennes Wakit Tamma a, lors de son point de presse, évoqué la présence militaire française dans quelques provinces du Tchad. Cette déclaration a suscité des réactions diverses au sein du gouvernement de transition. L'ambassade de France au Tchad a apporté un démenti formel. Mais Wakit Tamma persiste et signe. Ce qui ouvre inéluctablement la voie à une guerre médiatique, informe le journal.



Le journal Le Citoyen relève que "dans un communiqué de presse, l'ambassade de France au Tchad a démenti les informations les plus persistantes qui annoncent l'ouverture de cinq nouvelles bases militaires française Barkhane au Tchad notamment à Am-Timan, Adré, Wour et Tissi". Pour certains sites internet, il s'agirait d'un deal entre la junte militaire tchadienne et la France, en échange d'une possible prolongation de la transition politique militaire au Tchad. Ces nouvelles zones sont réputées très riches en or et autres métaux précieux", explique Le Citoyen.



Il y a aussi le retour de Wakit Tamma dans la rue dans les jours qui suivent. "Wakit Tama déclare la guerre", annonce Le Potentiel. " Wakit Tamma au boycott si Kaka ne laisse pas le dialogue se dérouler. Le PCMT attendu par les politico-militaires, va-t-il se plier à cette exigence ?", analyse Le Potentiel. "Contrairement aux 50 groupes armés de Doha, c'est une façon simple de demander au PCMT de se retirer avant le début du dialogue qui est l'une des étapes importantes de la transition. Demander aux tchadiens de sortir dans la rue le jour du dialogue, non seulement revient à se mettre au travers de l'autorité de Mahamat Kaka mais n'est-ce pas une autre forme de rébellion ?", s'est interrogé Le Potentiel.



Pour l'Observateur, samedi 14 mai, les tchadiens doivent défendre les valeurs républicaines. "Le report sine die du dialogue national inclusif prévu pour le 10 mai 2022 consacre définitivement l'échec du Conseil militaire de transition à conduire une transition consensuelle et apaisée. La débâcle est telle qu'il a fallu tirer prétexte de la demande de l'État du Qatar pour décider de ce report. Ce qui faisant, c'est notre attitude comme État, à lire les pressages de notre existence pour décider souverainement de notre destinée commune qui est en jeu", a souligné Me Max Loalngar dans les colonnes de L'Observateur.





