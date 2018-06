Tchad : la riposte et la surveillance transfrontalière contre le choléra en discussion

La question de la lutte contre le choléra était cette semaine au centre d'une réunion des pays membres de la CBLT à N'Djamena. Ceux-ci entendent unifier leurs efforts pour améliorer la surveillance transfrontalière et la riposte contre cette maladie.



Le choléra reste encore une menace de santé et de sécurité publique. L'Afrique de l'Est et le Sahel sont chaque année touchés par ce fléau. Selon les données de l'UNICEF, pour la période de 2010 à 2016, un millier de personnes ont perdus la vie, tandis que 5 000 cas de choléra ont été recensés. C'est dans cette optique que les membres de la commission du bassin du Lac Tchad ont initié cette rencontre au Tchad.