Tchad : la ruse à l'hypnotique, il s'endort et se réveille dépossédé

D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Un inquiétant incident a eu lieu récemment dans un bus de transport. Un passager, fonctionnaire d'État, a débarqué dans une agence de voyage pour effectuer le trajet N'Djamena-Bitkine.



Dans le bus de transport, il s'est assis à côté d'un homme, très aimable et gentil, qui lui a proposé à manger, hospitalité tchadienne oblige. Le voyageur a pris la nourriture et a remercié le bienfaiteur.



Quelques instants après, le voyageur s'endort...jusqu'à Abéché, 440 km plus loin. Lorsqu'il ouvre les yeux, étonné de se retrouver à Abéché, il découvre qu'il a été dépossédé de tout ce qu'il avait sur lui.



Le voyageur a vraisemblablement été victime d'une ruse à l'hypnotique, à l'aide d'un médicament -proche du sédatif- qui a la particularité de provoquer la somnolence.



La population est appelée à la vigilance de jour comme de nuit, surtout en dénonçant ces individus mal intentionnés, face à des scénarios toujours plus rusés pour voler.