Tchad : la saison des pluies, cauchemar des habitants de certains quartiers

Avec le manque de drainage des eaux, la saison des pluies pour les habitants de Dembé, Boutalbagar, Atrone, Zigueté, pour ne citer que ceux-là, devient une angoisse.



En raison du fait que les routes secondaires n'ont pas de caniveaux pour l'écoulement des eaux, la pire inquiétude des populations, constitue ces inondations qui risquent de causer l'écroulement de leurs maisons, construites pour la majorité en matériaux provisoires.



« Nous ne bénéficions de rien du service des communes », lance Adamou habitant de Dembé, l’air nerveux. Même son de cloche chez Nadji, habitant le quartier Zigueté, enseignant des sciences de la vie et la terre. « Nous n'avons plus de passage pour venir vers la ville, en cas de pluie », lance-t-il.



Chaque année, des jeunes se mobilisent pour arranger le passage des eaux, ceci avec les moyens de bord des habitants du quartier. Malheureusement, c'est un effort qui n'aboutit à aucune solution durable. Il s'avère que la pluie reste un phénomène naturel.



Mais il est possible de trouver une solution à ces inondations qui chaque année, laissent les habitants de plusieurs quartiers de Ndjamena dans le désarroi. Face à cette situation, les autorités communales ont leur part de responsabilités, en l’absence d’actions concrètes pour une solution durable.



C'est un secret de polichinelle, la ville de Ndjamena est un grand chantier. Mais les autorités communales ne font presque rien pour curer les caniveaux des grandes voies publiques. Pourtant, les quartiers périphériques vivent en détresse, pendant la saison des pluies. Cela dit, les maires des communes doivent se mobiliser et consentir leurs efforts, car l’union fait la force.