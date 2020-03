Tchad : la santé animale de base au centre d'une formation près de Mongo

En bref. L'association des jeunes de Tchalo Zoudou a lancé mardi un atelier de formation aux membres de ladite association. L'atelier qui prend fin le 20 mars entre dans le cadre du partenariat avec le Fonds d'appui à la formation professionnelle (FONAP) qui s'occupe de la santé animale.



Cet atelier se déroule à Tchalo Zoudou, un village environnant de la ville de Mongo dans la province du Guéra.



Au niveau national, le réseau d'épidémio-surveillance des maladies animales a été créé en 1995 avec une phase test de surveillance de 5 maladies dans les 10 postes vétérinaires. Il couvre actuellement 23 délégations provinciales, 71 secteurs vétérinaires et 325 postes vétérinaires.



Le Tchad dispose pourtant d'un important cheptel estimé à plus de 114 millions de têtes toutes espèces confondues et 36 millions de volailles essentiellement traditionnelles en 2018, selon le recensement général de l'élevage.