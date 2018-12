Tchad : "la santé animale valorise les filières"

La 6ème réunion mensuelle sur la santé animale s’est tenue hier, mardi 18 décembre, en présence du ministre de l’Elevage et des Productions animales, M. Gayang Souaré. La rencontre a été l’occasion de faire le point sur la situation zoo-sanitaire et de dresser le bilan du mois de novembre 2018 sur toute l’étendue du territoire national.



Elle a également permis de traiter des questions relatives au lancement de la prochaine campagne de vaccination.



Les partenaires du ministère de l'Elevage et des Productions animales ont été outillés sur les différentes maladies auxquelles font face les animaux.



La délégué du Tchad auprès de l'organisation mondiale de la santé animale (OIE), Mme. Rirabé, a demandé aux techniciens et partenaires de ne pas baisser les bras car la lutte contre les maladies des animaux reste un défi majeur à relever.



"Une attention particulière mérite d'être accordée au réseau d'épidémio-surveillance des maladies animales au Tchad qui, créé en 1995 avec une phase test de surveillance de 5 maladies dans les 10 postes vétérinaires, couvre actuellement 23 délégations provinciales, 71 secteurs vétérinaires et 325 postes vétérinaires", a expliqué le ministre de l’Elevage et des Productions animales, M. Gayang Souaré.



Selon le ministre, son département dispose d'importants atouts et potentialités. Il faut toutefois les valoriser afin d'atteindre le développement durable dans le secteur de l'élevage. "La santé animale valorise les filières. Que les conclusions de cette réunion servent de guide pour aller dans le sens de son amélioration durant les prochaines réunions", a-t-il observé.



Le cheptel de bétail de toutes espèces confondues permet de mettre en place des systèmes d'élevages adaptés aux conditions écologiques et climatiques afin de valoriser les ressources pastorales.