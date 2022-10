Tchad : la "santé du cerveau pour tous" au centre d'une journée scientifique

La Société tchadienne de neurologie (STN) est une association médicale portée par l'humanitaire et le domaine scientifique. Cette société ne dispose pas de moyens pour l'exercice de ses activités quotidiennes. C'est dans ce souci qu'elle a fait recours à des partenaires et donateurs pour solliciter un accompagnement dans ses actions de grandes envergures : consultations neurologiques gratuites et causeries-débats sur la question de la santé du cerveau, explique Dr. Allah-Rebaye Thierry Ngardedjidjim, président du comité d’organisation.



Dr. Foksouna Sakadi, président de la Société tchadienne de neurologie, énumère quelques maladies liées au cerveau : les céphalées primaires, les accidents vasculaires cérébraux et secondaires, les épilepsies, les maladies neuro-dégénératives (démences, les syndromes parkinsoniens) ou encore les infections et tumeurs cérébrales qui sont les plus rencontrés en Afrique.



Les accidents vasculaires cérébraux membres non traumatiques entraînent un lourd tribut socio-économique, souligne Dr. Foksouna Sakadi.



Plus de 60 millions de personnes vivent avec l'épilepsie dans le monde dont 80% dans les pays en développement. La majorité se trouve dans les zones rurales.



Quelques conseils sont donnés pour garder le cerveau en bonne santé. Il s'agit entre autres de pratiquer des activités physiques quotidiennes, dormir suffisamment, au moins 8 heures par jour, respecter les heures de sommeil et de réveil, éviter le stress, apprendre à le gérer, remplacer les mauvais souvenirs par des bons, varier l'alimentation et préconiser les légumes.



Présidant la conférence, Pr. Ali Mahamat Moussa s'est dit très honoré d’être choisi comme guide de cette Société qui œuvre pour le bien-être de la population tchadienne.