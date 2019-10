Tchad : la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation

Un taux de suicide élevé



« La santé mentale a été négligée pendant trop longtemps. Elle nous concerne tous et il est urgent d’agir à plus grande échelle », a déclaré jeudi António Guterres dans un message.



Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, près de 800.000 personnes mettent fin à leurs jours. Et pour chaque suicide on compte 20 tentatives. Le suicide touche des personnes de tous âges et est la deuxième cause de décès dans le monde parmi les 15-29 ans.



Ce problème ne touche pas seulement les pays à revenu élevé. En fait, 80% de ces actes surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire où le manque de ressources ne permet pas de recenser ou soutenir les personnes qui en ont besoin. Chaque suicide est une tragédie qui frappe une famille, une communauté ou un pays tout entier et qui a des effets durables sur l’entourage.



Il est donc important de renforcer les systèmes de santé mentale et de soins à tous les niveaux et dans tous les milieux. Car les personnes qui survivent à une première tentative risquent de recommencer.



Il n’y a pas de santé sans santé mentale, affirme le Secrétaire général, qui appelle à investir davantage dans les services de santé mentale.