Tchad : la seconde série du baccalauréat aura lieu le 23 juillet 2022

Les résultats de la première série d'épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général et technique session de juin 2022 sont publiés par le président du jury, Dr. ANDJAFFA DJALDI Simon.



Sur les 97.915 candidats, 35 108 sont déclarés admis d'office soit un pourcentage de 35,86%, tandis que 25 458 sont admissibles soit 26% et 37 349 sont ajournés.



Les résultats sont consultables par messagerie des Téléphonies Mobiles et sur le site de L'ONECS : www onecs-tchad.td.



La deuxième série d'épreuves écrites aura lieu le 23 juillet 2022.