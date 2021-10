Tchad : la secrétaire générale adjointe des Nations Unies reçue à la Présidence

Les échanges qui ont porté sur la conduite de la transition au Tchad, ont permis d’explorer des nouvelles pistes pouvant permettre à l’ONU de mieux appuyer le processus de transition, explique la Présidence.



Au dernier jour de sa visite au Tchad, la diplomate onusienne a trouvé l’occasion de faire le point de ses rencontres avec tous les acteurs de la vie nationale, dont le centre d’intérêt a été la définition des priorités de la gouvernance pendant la période de transition, notamment le dialogue national inclusif.



L’analyse faite au cours de l’entrevue portant sur les différents défis de l’heure, a permis d’explorer les moyens par lesquels le PNUD peut soutenir le processus de transition, avec en ligne de mire, la mise en place d’un fonds commun pour fédérer tous les partenaires techniques et financiers. Vœu du gouvernement, cette démarche reçoit la totale adhésion du PNUD, car pour la sous-secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Ahunna Eziakonwa, l’accompagnement de la transition en cours est un appui à la stabilité du Tchad et partant de la sous-région.



Mme Ahunna Eziakonwa a indiqué qu'elle quitte le Tchad avec une idée exacte et claire sur la conduite du processus de transition, tout en appréciant les actions fortes posées par le Conseil militaire de transition.