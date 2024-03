Tchad : la section SPE de N'Djamena incite les lycéennes aux filières d'ingénierie

L'association Society of Petroleum Engineers (SPE), section de N'Djamena a organisé, ce 11 mars 2024, deux événements successifs, à l'endroit des jeunes filles lycéennes des différents établissements de la capitale, réunies dans l’enceinte de la bibliothèque nationale.



Le premier évènement était une conférence-débat, placée sous le thème : « les femmes dans la filière de l'ingénierie ». Le second portait sur des échanges en visioconférence, avec des éminents spécialistes du domaine, sur le thème, « défis et solutions de la transition énergétique ».



« L'objectif recherché, à travers ces échanges, est d'inviter les filles d'embrasser les filières de l'ingénierie, mais aussi d'ôter de leurs têtes, l'idée selon laquelle, l'ingénierie est réservée uniquement aux garçons et que les filles ne peuvent pas tenir », précise Hassan Setchimi, le représentant de la SPE, section de N'Djamena.



Et de poursuivre en déclarant que, « la question de l'inclusivité, basée sur la race et le genre dans l'industrie pétrolière et gazière, occupe une place capitale dans son organisation ».



La paneliste et géologue, Mme, Karima Al-hissein Ali, a expliqué que jadis, le métier de la géologie était considéré comme la chasse gardée des hommes, mais aujourd'hui, la donne a changé et les femmes aussi doivent travailler pour prendre leur place.



Il faut rappeler que la SPE est une association des professionnels de l'industrie pétrolière et gazière ; elle présente dans plusieurs pays au monde, dont le Tchad.