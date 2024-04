Tchad : la sécurité alimentaire et nutritionnelle au centre d’une réunion au Guéra

Le Comité provincial d'alimentation et nutrition (CPNA) du Guéra a tenu sa réunion mensuelle ce 4 avril 2024, dans la salle de réunion du projet RePER, sous la présidence de Djerembeté Dingamyo, secrétaire général de la province du Guéra.



L'objectif principal de cette réunion était de discuter des avancées du Projet pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans le Guéra.



Djerembeté Dingamyo a ouvert la séance en saluant l'engagement des membres du comité, puis a invité le responsable du projet SAN/NACHBO à partager les réalisations spécifiques au département d'Abtouyour et à la province du Guéra.



La présentation a suscité des questions pour plus de précisions sur les activités menées, avant que la réunion ne soit conclue par le secrétaire général, Djerembeté Dingamyo.