Tchad : la semaine de l'unité lancée pour encourager le vivre-ensemble

Le Mouvement citoyen génération 23, en collaboration avec la plateforme Jeunesse Participative, a lancé la semaine de l'unité du 20 au 26 février 2022 sur le thème : « Engagement de la jeunesse dans le processus du maintien de la paix durable au Tchad ».



L'objectif principal est de lutter contre le conflits intercommunautaires et d'encourager les tchadiens au vivre ensemble.



Le coordinateur du MCG23, Oumari Deryaou Moustapha, a expliqué que trois jours seront dédiés à la sensibilisation dans des localités aux alentours de N'Djamena et trois autres jours seront consacrés à la formation des élèves dans les différents établissements scolaires de la capitale.



Ces activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030. La sensibilisation vise entre autres à renforcer les liens culturels entre les tchadiens, les partenariats multisectoriels et inciter la jeunesse à prendre des initiatives nouvelles pour la construction d’un Tchad uni et prospère.



Les initiateurs espèrent, à travers ces activités, apporter de la valeur ajoutée à la réconciliation nationale.