Tchad : la semaine provinciale des sports scolaires lancée au Batha

Ce lancement marque une première étape dans l'histoire des sports au niveau de la province avec les différentes disciplines à savoir : le football, le saut en longueur et en hauteur, le lancer de poids et la course. Cet événement regroupe trois départements à savoir : le département de Fitri , du Batha Est et du Batha Ouest. Il prendra fin le 4 juin 2022 à Ati, chef-lieu de la province du Batha.



Dans son mot d'ouverture, le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Ousman Obli, a souligné que le sport étant un levier de développement, de brassage et d'unité, mérite une attention particulière et un regard vigoureux sur les dirigeants des mouvements sportifs afin d'obtenir des investissements durables en matière du sport.



En donnant le coup d'envoi, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur, a affirmé que le sport est un vecteur de croissance économique, une source intarissable de paix, de cohabitation pacifique, une voie sûre permettant le pardon, la tolérance et la réconciliation d'un peuple.



La cérémonie a pris fin par un match d'ouverture qui a opposé l'équipe d'Oum-Hadjer à celle d'Ati sur un score de 1-1.