Tchad : la sensibilisation démarre pour inciter à l'inscription sur les listes électorales

Ali Adam Hassan d'ajouter que c'est dans cette optique que la CENI se propose de procéder à une révision du fichier électoral du 1er au 20 octobre sur l'ensemble du territoire national.



Pour la réussite de cette opération, la CENI a mandaté l'agence de communication NIMA Tech pour l'organisation des journées d'information et de sensibilisation en amont dans les 23 provinces du pays.



Ali Adam Hassan met l'accent sur le rôle des radios communautaires conformément à leur mission d'informer, de sensibiliser et d'éduquer. Elles seront impliquées pour relayer les informations et appuyer les démembrements de la CENI.



L'association Étoile des jeunes pour la culture et le développement a présenté un sketch aux participants sur la révision du fichier électoral, la sensibilisation et l'information des citoyens pour l'enrôlement biométrique qui démarre dans les prochains jours.