Tchad : la sensibilisation pour la tolérance s'invite dans les lycées

L'école "n'est pas un ring mais un lieu d'acquisition du savoir et de l'instruction", c'est en ce sens que le président national de l'Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahadi Abderamane, a décidé de venir s'entretenir samedi matin avec les jeunes lycéens du Lycée d'Atrone dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Au centre des échanges, les questions inhérentes à la paix, la cohabitation pacifique, la concorde nationale et la cohésion sociale. Cette matinée a été l'occasion pour les lycéens de démontrer un bel exemple de brassage et de cohabitation avec une danse collective improvisée.