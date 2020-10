Tchad : la sensibilisation sur le recensement s'intensifie à Moundou face au faible engouement

"On ne peut pas rater cette occasion. C'est un droit que les textes de la République vous donnent. (...) Nous ne parlerons jamais assez pour que cette opération de révision du fichier électoral puisse être un succès, que le Logone puisse être premier parmi toutes les provinces, ça sera vraiment un plaisir pour nous et pour vous", estime Amina Kodjianan, ex-ministre et fonctionnaire.



"Si jamais on se met à l'écart, après tout ce fardeau, les gens vont prendre et mettre sur nous, l'administration du territoire. Il faut qu'on fasse des efforts pour accompagner les efforts du gouvernement", ajoute-t-elle.



L’occasion a été donnée à l’assistance de poser des questions d’éclaircissements sur la révision du fichier électoral. Les membres de la délégation et ceux de la CENI provinciale y ont répondu, en apportant plus de précisions. Quelques participants ont fait des suggestions et proposer des stratégies de sensibilisation afin d’aider la CENI à réussir sa mission.