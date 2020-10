Tchad : la situation du Covid-19 est "sous contrôle" malgré un nouveau foyer (gouvernement)

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mercredi à N'Djamena pour faire le point sur la situation sanitaire liée au Covid-19.



Le Comité note avec satisfaction la maîtrise quasi-totale du foyer détecté au Mayo Kebbi Est, où il n'y a que deux malades sous traitement à Fianga, grâce à un système de traçage systématique des cas contacts.



Il exprime sa préoccupation devant le foyer naissant au Moyen Chari, notamment à Sarh et à Kyabé, où il est enregistré respectivement 15 et deux malades sous traitement dont les contacts sont traqués jusqu'à Maro.



Malgré ce nouveau foyer, le Comité rassure que la situation est sous contrôle, et rappelle avec insistance l'impérieuse nécessité d'une prise de conscience collective pour lutter contre la propagation du virus dans notre société, en respectant scrupuleusement les gestes barrières.