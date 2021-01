Tchad : la situation sanitaire aurait pu être pire sans les mesures, estime le ministre de la santé

"La maladie, vous même vous voyez. Hier, pour la première fois, nous avons détecté 91 cas positifs. C'est la première fois. La décision que le gouvernement a pris, ce n'est pas dans l'air. Il y a une situation. (...) Si la décision n'avait pas été prise, peut être que la maladie aurait pris encore plus d'ampleur. Certains disent que la maladie n'existe pas. Hier j'étais parti à l'hôpital de Farcha, les malades sont là. C'est vrai que la maladie, Dieu merci, elle ne tue pas excessivement, mais les gens en souffrent. Ceux qui ont d'autres pathologies, s'ils sont touchés ils meurent".

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a appelé dimanche les citoyens à protéger les personnes âgées et celles qui ont des pathologies. "Préservons-les sinon la maladie va les emporter", a déclaré le ministre, au cours du lancement d'une opération de distribution de vivres sur le site du lycée Félix Éboué à N'Djamena.Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a justifié les dernières mesures restrictives du gouvernement :Une nouvelle distribution de kits alimentaires a été lancée dimanche dans l'ensemble des arrondissements de la capitale. Au moins 6000 ménages et plus de 30.000 personnes vont bénéficier de cet appui."On rassure les vulnérables. On ne va pas tout distribuer dans un seul endroit mais étape par étape. Les personnes concernées seront atteintes", a souligné le ministre. Il a exhorté les citoyens à respecter les mesures barrières et porter le masque.