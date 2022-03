Tchad : la société Ilnet Télécom remet un don de 1000 décodeurs numériques à l'armée

La cérémonie de réception du don de 1000 décodeurs TV, d'une valeur de 110 millions de FCFA, a eu lieu ce 24 mars 2022 au sein de l'Etat-major général des armées, a été présidée par le général de division aérienne Gninguengar Mandjita, représentant le chef d'état-major.



Dans son allocution, le général Gninguengar Mandjita estime qu'en offrant 1000 décodeurs TV aux forces armées et de sécurité, cela montre le sens élevé de dévouement pour la sécurité nationale. Il ajoute que le commandement apprécie très fortement le geste que la société Ilnet Télécom Groupe vient de poser à l'endroit de l'armée nationale tchadienne.



Par cette occasion, il invite d'autres opérateurs de la place à emboîter le pas à la société Ilnet Télécom Groupe afin de tisser un lien fort avec l'armée.



Pour le président directeur général de la société Ilnet Télécom, Ousman Abdelmoumine Béchir, ces décodeurs permettront aux utilisateurs de l'armée nationale tchadienne de visualiser leurs propres réalisations sur le terrain, à travers les chaînes Tchad24 et Tchellou-Dari.



C’est une promesse de la société Ilnet Télécom, faite depuis l'ère du Maréchal Idriss Déby Itno, d'octroyer la télévision numérique terrestre à l'armée nationale tchadienne. Le directeur général de la société Ilnet Télécom présente par ailleurs toutes ses félicitations au président du Conseil Militaire de Transition qui a placé la sécurité et la défense, au cœur de ses préoccupations. Car il est convaincu qu'il ne peut avoir le développement économique et social sans sécurité.



La société Ilnet Télécom Groupe soutient donc toutes les actions salvatrices du gouvernement de transition et de l'armée nationale qui assurent nuit et jour, la défense sur l'ensemble du pays.