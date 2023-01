Tchad : la société civile de Moundou clarifie les allégations sur la future zone économique spéciale

La Plateforme de la Société Civile de la Ville de Moundou a tenu un point de presse pour apporter des précisions relatives aux sorties médiatiques de quelques concitoyens concernant l'octroi des terres par l'Etat pour la construction d'une zone économique spéciale. Selon la Plateforme, certains concitoyens ne sont pas suffisamment informés des raisons de l'expropriation de leurs terres pour d'intérêts publics.



En effet, dans le but de résorber le chômage de masse et de diversifier son économie, le gouvernement tchadien en partenariat avec ARISE a décidé de créer des sept (07) Zones Economiques Spéciales dans les villes du Tchad, dont la ville de Moundou. La Société Laham Tchad a été créée pour mettre en place les infrastructures nécessaires pour ces espaces économiques spécialisés dans la filière bétail et viande.



Pour la phase pilote, deux sites ont été retenus : Moundou et N'Djamena. Les services de l'Etat ont délimité la zone pouvant abriter cette zone économique qui est à l'origine des tensions actuelles. La Plateforme rappelle que l'objectif de cet aménagement est de favoriser le développement local de la zone d'implantation, la croissance, l'attractivité des investisseurs, l'exportation et la diversification de l'économie nationale.



La Plateforme annonce également la tenue d'une journée de sensibilisation pour informer la population des bénéfices de cette zone économique pour la province du Logone Occidentale et pour le Tchad en général. Elle déplore que certains esprits pessimistes soient guidés par des intérêts personnels et ne voient pas les opportunités que cette zone apportera pour l'emploi et les affaires pour les habitants de la ville.