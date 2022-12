Tchad : la société civile de la Tandjilé Ouest veut lever les entraves au développement

Selon le président du CAGTO Mbobgue Wade, c'est dans le but d'informer les autorités et la population de l'existence du consortium qui a pour but le développement de la Tandjilé Ouest que cette rencontre a été organisée.



Un exposé-débat sur les entraves au développement de la ville de Kelo a été présenté par Allamine Kabirou, vice-président du consortium.



Dans son exposé, il a demandé à la population et aux organisations de s'unir sinon il n' y aura pas développement.



Cette activité est rendue possible grâce à l'appui de l'Apad et du CSAPR, dans le cadre de leur projet visant à redynamiser les organisations de la ville de Kelo.