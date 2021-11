Tchad : la société civile du Hadjer-Lamis et Chari Baguirmi bénéficie d'un renforcement

La formation entre dans le cadre de la contribution à l’enracinement de la démocratie et la culture de la paix.



Le représentant du coordinateur du projet PASOC, Mohammed Seby Lougom, a affirmé dans son intervention que cette session de formation se focalisera sur plusieurs thématiques à savoir :

- l'élaboration du plan de communication d’une OSC ;

- l'analyse et la formation des politiques publiques de développement durable ;

- l’environnement, les changements climatiques et la sécurité alimentaire ;

- l'élaboration et la mise en œuvre du processus de plaidoyer pour les OCS.



Lançant la formation, le secrétaire général du département de Dagana, représentant la gouverneure, a souligné que le savoir est fait pour être partagé. "Plus les responsables et membres de vos organisations sont formés, plus vos organisations deviendront professionnelles et plus vos actions feront tâche d’huile sur le terrain", a-t-il dit.