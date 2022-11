Tchad : la société civile du Ouaddaï mobilisée contre les violences sur le genre

Au Ouaddaï, les acteurs de la société civile suivent une formation sur les notions de violences basées sur le genre.



Les travaux de l’atelier de formation ont été ouverts le 9 novembre, à l’intention des membres des organisations de la société civile, sur les techniques de suivi d’établissement des faits et de rattrapage en matière des droits de l’Homme et de violences basées sur le genre.



Cet atelier est organisé par le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, en partenariat avec le ministre en charge de la Justice et celui du genre, le ministère de la Décentralisation, et celui de l’Intérieur. Une cinquantaine de participants venus du Guera et du Ouaddaï, prend part à ces assises de deux jours,



L’objectif de l'atelier est d’outiller les organisations de la société civile, afin qu'ils mènent leur mission dans des bonnes conditions. Le représentant du chef de bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Achille Tiem, a indiqué qu'au cours de ces assises, les participants auront à se familiariser avec des nouvelles techniques liées au monitoring et recensement des faits.



Le représentant du collectif de l´Association Tchadienne pour la promotion des droits de l'homme du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Ali, a invité ses collègues défenseurs des droits humains à suivre cet atelier avec beaucoup de rigueur, pour mieux cerner les notions des thématiques.