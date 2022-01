Tchad : la société civile du Ouaddaï réclame la justice suite aux évènements d'Abéché

Le porte-parole de la plateforme Abdoulkhassim Mahamat Hassan condamne les atrocités survenues à Abéché, suite aux manifestations réprimées par les forces de sécurité. "C’est un comportement inadmissible. Le Ouaddaï géographique est sous un grand choc et pleure la disparition des dizaines de ses fils qui ont laissé derrière eux plusieurs veuves et orphelins", déplore-t-il.



La POSOC/PO "reconnait comme seul responsable à ce drame les autorités locales de la province qui n’ont pas voulu trancher ce problème avant sa dégradation et ont ensuite tiré à balles réelles sur les manifestants".



La plateforme demande aux plus hautes autorités de l’État de faire la lumière sur cet évènement tragique et de traduire tous les coupables et leurs complices devant les juridictions compétentes pour qu’ils répondent de leurs actes. Elle annonce qu'elle mettra toutes ses ressources auprès autorités pour une synergie d’action afin que la paix et le calme reviennent dans la ville d’Abéché.