Tchad : la société civile du Ouaddaï s'agace du mode de recrutement dans les ONG

La POSOC-PO affirme également, à l'issue d'une évaluation, que les services fournis par les ONG prestataires n'est pas à la hauteur des attentes ni des bénéficiaires, moins encore des bailleurs.



Le porte-parole de la plateforme, Aboul Khasim Mahamat Hassan, "doute fort du réalisme et du sérieux dans l'exercice des activités au bénéfice de la population par les ONG prestataires". Il demande un changement et appelle les ONG au sens de responsabilité.



De l'avis d'un responsable d'une délégation de l'éducation nationale, s'il est vrai que cette question du manque de recrutement au niveau local par les ONG se pose dans plusieurs provinces, la situation est en partie justifiée car la compétence des jeunes postulants laisse à désirer. "La majorité des jeunes diplômés ont du mal à rédiger un rapport ou faire une simple rédaction", indique-t-il.



La plateforme, créée en 2021, regroupe plus de 49 associations de la société civile. Elle oeuvre pour le développement de la province du Ouaddaï.