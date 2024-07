Tchad : la société civile du Ouaddaï salue l'implication du gouvernement dans le problème d'eau à Abéché

La Plateforme des Organisations de la Société Civile de la Province du Ouaddaï (POSOC/PO) salue la progression remarquable dans la résolution du problème d'eau qui sévit depuis longtemps dans la ville d'Abéché.



Cette annonce a été rendue publique à travers un communiqué de presse signé par son porte-parole, Aboulkhassim Mahamat Hassan ce mercredi, 03 juillet 2024. La Plateforme a constaté une amélioration significative dans ce domaine et une solution commence alors à apparaître à l’horizon.



En effet, à l’issue de la visite du ministre de l'Eau et la directrice générale de la Société Tchadienne des Eaux dans la ville d'Abéché, et leur descente sur le terrain, des mesures sérieuses ont été prises contre les personnes qui sont responsables du blocage de l'accès à l'eau dans la plupart des quartiers. Ces mesures ont porté leurs fruits, et la crise commence à connaître un plus grand soulagement.



De nombreux quartiers ont recommencé à recevoir de l’eau, après une longue période de privation. En outre, l'achèvement de la construction du château situé au sud de la ville, et de celui situé à l'ouest, ainsi que les efforts déployés pour achever le reste du chantier, constituent un grand succès pour la mission.



A cet égard, la POSOC/PO remercie le président de la République, chef de l'Etat, Mahamat Idriss Déby Itno, d'avoir accompli son devoir et d'en assumer l'entière responsabilité, en plaçant la question de l'eau de la ville d'Abéché au premier plan des préoccupations de son projet de développement. Elle remercie également les autorités locales d’avoir mis en œuvre les directives du président de la République, concernant la question de l’eau dans la ville d’Abéché.



Par ailleurs, la Plateforme demande au président de la République de prêter une attention particulière aux jeunes de la province du Ouaddaï qui souffrent depuis longtemps du chômage, notamment les diplômés sans emploi, car ils ont cruellement besoin de services publics, mais ils n'y ont pas pu avoir accès.



Ces jeunes, tout comme ceux d’autres provinces, ont besoin d’un coup de main dans le meilleur délai possible, surtout dans le domaine de l’entrepreneuriat, afin de leur assurer un avenir meilleur.