TCHAD

Tchad : "la société civile est une sentinelle qui veille aux intérêts communs", Me Max Loalngar

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 22 Avril 2022

VIDÉO. Le coordinateur des actions citoyennes Me. Max Loalngar, a pris part le 20 avril à une conférence-débat sur le rôle de la société civile dans le processus du dialogue national inclusif. La conférence a été organisée par l'association des enseignants pour l'enseignement coranique et la protection des enfants Mouhadjirine. Me. Max Loalngar s'est exprimé à la presse à l'issue de la conférence.