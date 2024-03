Tchad : la société civile exhorte à des mesures préventives après le conflit tragique au Ouaddaï

Assurer la sécurité des populations et la protection de leurs biens ;

Mettre en place un comité conjoint de sécurité dans les zones de conflit ;

Sécuriser les frontières afin d'empêcher l'introduction d'armes ;

Poursuivre le désarmement sans discrimination dans toutes les provinces, dans le respect des droits de l'homme ;

Identifier et traduire en justice les auteurs et leurs complices ;

Nommer des cadres qualifiés dans l'administration et autres postes de responsabilité.

En cette période douloureuse, la Plateforme POSOC/PO condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare qui a coûté la vie à une quarantaine de nos concitoyens. Il s'agit d'un comportement inhumain, barbare et inacceptable. Les conflits armés ne reflètent pas les valeurs de coexistence pacifique qui caractérisent depuis des siècles les habitants du Dar Ouaddaï, malgré leurs différences et leurs multiples points de vue.À cet égard, l'organisation appelle les autorités locales ainsi que le gouvernement de notre pays à prendre des mesures préventives pour éviter de tels conflits à l'avenir. Elle les exhorte également à prendre les mesures suivantes pour trouver des solutions radicales à ces conflits récurrents :Par ailleurs, le POSOC/PO s'engage à mettre à disposition toutes ses ressources pour soutenir les autorités administratives dans leur mission de garantir la paix et la tranquillité dans la province du Ouaddaï.