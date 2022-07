TCHAD Tchad : la société productrice de la farine "Yes" balaie les accusations

Par Abakar Adoum N'gaye - 24 Juillet 2022



N'Djamena - La société China PingLe (CPL) de transformation, d'entreposage et de travaux alimentaires (SARL), productrice de la farine Yes au Tchad, a tenu ce 24 juillet une conférence de presse à son siège, au quartier Amsinéné dans le 2ème arrondissement.

Le directeur général adjoint Mahamat Abderaman Goukouni dénonce une "agression gratuite ces derniers jours sur les réseaux sociaux".



Présente au Tchad depuis 2017 pour accompagner le Tchad à assurer sa sécurité alimentaire, la société indique qu'en dépit de sa bonne volonté, elle est l'objet d'attaques et d'accusations répétées sans fondement par des mains invisibles. "Nous sommes tantôt accusés sur nos documents administratives et fiscaux, tantôt accusés sur l'hygiène de nos machines et son environnement. À celà s'ajoute le traitement de notre personnel. Néanmoins, tous ces chapelets d'accusations égrenés ont été vérifiés par les autorités concernées et la CPL s'est justifiée avec preuve à l'appui", affirme Mahamat Abderaman Goukouni.



"Ayant échoué dans toutes ces démarches et tentatives malveillantes, maintenant on prend pour cible la qualité du produit de marque Yes. Toutes ces vastes sémantiques de propagande macabre orchestrées de long en large sur le toile n'est qu'un épisode d'un long feuilleton en sourdine. La différence de celle-ci est qu'elle est digitalisée", réagit Mahamat Abderaman Goukouni.



"Les quelques mauvais résultats des analyses récoltés en 2019 et présentés comme arguments pour soutenir leur fausses allégations ne sont autres que les résultats des phases expérimentales mentionnées précédemment. Ces résultats ne sont pas conforme au profil de l'Union européenne (CE) et selon lequel la teneur des aflatoxines doit être inférieure à 4 microgrammes/kg tandis que la norme onusienne incarnée par le Codex alimentarius exige la teneur à une limite inférieur à 20 microgrammes/kg. Nos produits sont conformes aux normes internationales autant dans la phase expérimentale que pratique. En tout état de cause, nos produits ne sont pas cancérogènes", clarifie Mahamat Abderaman Goukouni.



La société cultive la maïs au Tchad, notamment à Pala, et n'importe rien de l'extérieur. De plus, aucun produit chimique n'est ajouté lors de la transformation du produit local. De plus, avant la livraison des marchandises par les fournisseurs de maïs, la société prélève les taux d'humidité dans son laboratoire interne.



"Une fois la marchandise acceptée, on la passe au peigne fin afin d'identifier les cailloux, les graines de sable et les résidus médiocres pour les mettre à part et les restituer aux fournisseurs. À la suite de cette opération, nous procédons au pesage et au paiement", détaille le directeur général adjoint.

La société précise que les analyses auprès du CECOQDA (centre de contrôle de qualité) sont conformes, notamment le plus récent en date du 24 novembre 2021.



Par ailleurs, la CECOQDA a fait une descente en février 2022 à la demande des autorités à la suite d'une saisie par une requête erronée comprenant les résultats des analyses d'un demandeur anonyme sur la base des résultats de la phase expérimentale de l'usine.



"Le CECOQDA avait prélevé quelques échantillons de nos produits mais leur machine étant en panne durant cette période. Se référant aux analyses faites et à la même requête erronée, par inadvertance, ils nous ont dressé quelques mesures correctives", précise Mahamat Abderaman Goukouni.



La société réitère sa bonne foi et se dit entièrement disponible pour une contre-expertise par un laboratoire de renommée internationale.



La CPL est présente dans plusieurs pays du monde, notamment du continent africain tels que l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi et le Tchad.





