Tchad : la sous-préfecture de Korbol enclavée avec les inondations

Les cas d'inondations s'accentuent dans le Moyen-Chari profond. Le canton Nielim, dans la sous-préfecture de Korbol, est quasiment dans l'eau. Difficile de circuler et les routes sont inaccessibles.



Selon le chef de canton par interim de Nielim, on dénombre 617 cases et maisons, 1184 champs confondus et quelques ferricks qui sont touchés par les inondations. 132 animaux ont été emportés par les eaux.



Face à cette situation, le chef de canton de Niellim par intérim, Moctar Kiram, lance un SOS aux autorités, ONG et personnes de bonne volonté pour leur venir en aide car cette situation est lamentable.