Tchad : la sous-préfecture de Mouraye envahie par les eaux du Bahr-Azoum

La sous-préfecture de Mouraye, département de Bahr-Azoum, province du Salamat, est sous les eaux de débordements du fleuve Bahr-Azoum.



Cette localité située à 80 km à l'est d'Am-Timan, et ses villages environnants, subissent presque chaque année, les mêmes conséquences désastreuses des inondations, issues des débordements des eaux du fleuve. Cette année, les précipitations étaient très fortes dans presque toutes les provinces du Tchad, et la sous-préfecture de Mouraye, « éternelle victime », n'a pas échappé aux conséquences néfastes causées par ce phénomène.



Les eaux ont commencé leur progression depuis le 30 juillet, et c'est au cours de cette semaine que la situation est devenue insupportable. Les marchés, l'inspection, la gendarmerie, la résidence du sous-préfet, tous ces endroits et la plupart de cette localité, sont envahis par les eaux.



D'autres villages de la sous-préfecture, notamment, Kharoub, Karnoye, Al-Alkouk, Sihep, sont aussi touchés. Les sinistrés sont obligés à quitter leurs maisons, pour trouver refuge de fortune chez les parents ou voisins. Aucune perte en vie humaine n'est signalée, pourtant, les dégâts matériels sont énormes.



La pirogue motorisée, communément appelée hors-bord, qui dessert Mouraye en cette période, est sollicitée dans la zone frontalière, avec le Sila, pour évacuer les habitants du village Djangatiti, complètement submergé. Pour l'instant, la population de Mouraye est confrontée à ce sinistre et va, malheureusement le demeurer jusqu'en période de décrue. Un cri d'alarme est ainsi lancé à l'endroit des bonnes volontés, pour porter assistance aux victimes.