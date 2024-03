Tchad : la sous-représentation des femmes dans les métiers des transports en débat

Le ministère des Transports a organisé dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, une conférence-débat sur le rôle de la femme dans le secteur des transports.



Cette conférence a eu lieu ce 7 mars 2024, sous le thème : « Briser les barrières : surmonter la sous-représentation des femmes dans les métiers des transports. » Cette conférence-débat était organisée en prélude à la Journée internationale de la femme.



La présidente de l'organisation, Macky Issa Koukouni, par ailleurs conseillère juridique du ministre des Transports, dans son mot d'ouverture a souligné que, malgré les progrès accomplis sous le chemin de l'égalité de sexes, les métiers des transports sont largement dominés par les hommes, et les femmes sont sous-représentées dans le secteur.



La conseillère juridique du ministre des Transports a rendu hommage aux femmes qui sont imposées dans le secteur des transports. Dans son allocution, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mme Fatime Goukouni Weddeye, a déclaré qu’il faut briser les préjugés dans le secteur des transports, considéré à tort comme un domaine réservé aux hommes.



Elle a souligné qu'après trois ans à la tête du ministère des Transports, le département progresse malgré les difficultés et l'absence des moyens. Selon la ministre, avec une femme à la tête du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie, les barrières sont brisées, mais les femmes demeurent largement sous représentées dans le secteur.



Cela est une réalité, non seulement au Tchad, mais au niveau du monde entier, a souligné la ministre. Elle a ajouté part ailleurs que les femmes ne représentent que 22% des employés du secteur des transports, et seulement 16% en Afrique.



Mme Fatime Goukouni Weddeye, a encouragé les jeunes filles qui souhaitent embrasser une carrière dans les transports, et qui sont porteuses d'avenir et d'opportunités. La ministre a affirmé qu'elle s'engage à promouvoir l'égalité des chances dans le secteur, en mutualisant les efforts pour créer des politiques et programmes qui favorisent l'accès des femmes dans le corps des métiers des transports.