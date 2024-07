Tchad : la station-service New Tehec Nouvelle Énergie ouvre à Bébédjia

Les travaux d'installation de cette station ont débuté il y a quatre ans. Dans son discours de bienvenue, le maire de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian, s’est réjoui de cette initiative, la considérant comme un soulagement pour toute la population de Bébédjia.



Le secrétaire général Jadis Koudar, au nom du directeur général Souleymane Sougou Youssouf, a présenté l’entreprise et précisé que la principale motivation du promoteur est le goût d’entreprendre.



Dans son discours d'ouverture, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet de la Nya, a souligné que la région de la Nya est encore en développement en matière d'entreprises. Il a invité d'autres entrepreneurs à suivre l'exemple de Souleymane Sougou Youssouf. Il a également insisté sur l'importance de prendre des mesures de sécurité pour protéger la station.



Le chef de canton de Bébédjia, Mara Emmanuel, et Djimet Ibet, coordonnateur de la garantie Zone Sud, ont exprimé leur satisfaction et ont donné des conseils à la population pour la préservation de la station.



À noter que sur ordre du directeur général Souleymane Sougou Youssouf, tous les motocyclistes (clandomen) présents à l’ouverture ont reçu chacun un litre d’essence gratuit. Désormais, le prix du litre d’essence est de 725 FCFA et celui du gazole est de 830 FCFA à Bébédjia. La station est ouverte de 5 h à 23 h.