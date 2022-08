Tchad : la statistique au service de la prise de décision en faveur du Lac

L'atelier sur l'utilisation des statistiques sur les déplacements et la stabilisation dans le bassin du Lac a été lancé à Ndjamena.



La mission de l'Organisation pour les migrations (OIM) au Tchad organise un atelier sur le lien entre les statistiques dans le bassin de Lac Tchad, ce 17 août 2022 à Ndjamena.



Yaya Ousmane Adoum, secrétaire général du Lac, espère que cet atelier permettra de vulgariser cet outil statistique et que des recommandations fructueuses découleront des discussions, afin de renforcer la collecte d'informations nécessaires pour les prises de décisions adéquates sur des évidences.



Anne Kathrin Schaefer, cheffe de mission de l'OIM au Tchad, indique que l'outil statistique « indice de stabilité », permet d'évaluer la perception de stabilité des populations affectées dans leurs localités, et surtout de ressortir les facteurs qui influencent cette perception.



Le but ultime est de permettre une programmation ciblée, selon les facteurs importants à chaque localité spécifique, pour mieux contribuer au relèvement, à la résilience et à la stabilisation des populations.