Tchad : la stigmatisation de l'expression des sentiments dans notre société

Le phénomène de stigmatisation de l'expression des sentiments est un problème très répandu au Tchad. En effet, dans certains milieux de jeunes, il est mal vu de dire « je t'aime » entre amis, frères, ou entre enfants et parents. Cette attitude est perçue comme embarrassante, voire abominable, et peut même entraîner des critiques et des insultes.



Abdel Abdelwahab, un jeune étudiant de 3ème année en sociologie interrogé, réagit : « Ici au pays, quand tu dis je t'aime à ton ami, les autres vont vous traiter de '' chamarik " qui veut dire en arabe local pédé ou gay », s'indigne-t-il.



Cette stigmatisation de l'expression des sentiments peut avoir de nombreuses conséquences néfastes sur les relations interpersonnelles. En effet, en refusant de montrer ses sentiments ouvertement, on risque de créer des barrières émotionnelles qui empêchent une communication sincère et authentique.



De plus, cela peut avoir un impact sur le bien-être psychologique des individus, en les privant d'une source d'épanouissement et de soutien émotionnel. Il est donc important de réfléchir à ces normes sociales qui contrôlent la manière dont nous exprimons nos sentiments.



Il est essentiel de reconnaître que l'expression des émotions est un aspect fondamental de notre humanité, et que chacun devrait avoir le droit de communiquer ses sentiments de manière sincère et respectueuse, sans craindre d'être jugé ou critiqué.



En conclusion, il est nécessaire de remettre en question les stéréotypes et les tabous sociaux qui limitent notre capacité à montrer nos sentiments. L'acceptation et la valorisation de l'expression des émotions peuvent contribuer à des relations plus authentiques et équilibrées au sein de la société tchadienne.