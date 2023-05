Tchad : la synergie d'action entre les médias et les OSC au centre d’un atelier

Le Centre d'Étude et de Formation pour le Développement (CEFOD) organise, du 15 au 16 mai 2023, un atelier de formation sur la synergie d'action entre les médias et les organisations de la société civile (OSC) dans ses locaux.



Dans le cadre de l'axe 3 de son plan triennal 2021-2024 intitulé "gouvernance et participation citoyenne", le CEFOD décide d'agir en faveur de la protection des droits de l'homme, des libertés des populations et de la promotion des médias indépendants.



L'objectif de cet atelier est de soutenir la création d'un mécanisme d'alerte en cas de violations des droits de l'homme, de protection des défenseurs des droits de l'homme et de lutte contre les traitements inhumains tels que l'esclavage et la torture.



Lors de l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général du CEFOD, DJASRANGAR NAMDJINGAR, a déclaré que dans le cadre de l'objectif du projet 3 de ce plan, le CEFOD soutient la concertation et la consolidation de réseaux solides d'organisations de la société civile et de médias qui œuvrent pour l'état de droit.



À l'issue de cet atelier, un mécanisme performant sera mis en place afin de permettre aux organisations de la société civile et aux médias qui travaillent pour une meilleure protection des droits de l'homme et des libertés publiques de collaborer efficacement.