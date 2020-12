Tchad : "la terre appartient à l'État", met en garde Kalzeubé Payimi

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a donné des orientations ce mercredi au gouvernement et à l'administration provinciale face à la recrudescence des conflits qu'il juge "inexplicables, incompréhensibles et innaceptables".



"La terre appartient à l'État et nul ne peut s'aliéner ou tuer son concitoyen pour s'arroger la propriété", indique le coordonnateur de l'action gouvernementale qui attire l'attention sur l'urgence et la nécessité impérieuse de respecter et faire respecter les instructions du chef de l'État.



Kalzeube Payimi Deubet demande à toutes les autorités administratives de recenser les conflits latents et mener une vaste campagne de sensibilisation dans leurs circonscriptions respectives en vue de prévenir toute survenue des conflits fracticides ou intercommunautaires autour d'une fausse cause telle que les points d'eau, les pâturages et les champs.



Des conflits meurtriers sont survenus ces dernières semaines dans plusieurs zones du pays, notamment au Mayo Kebbi Est, au Ouaddaï et dans la Tandjilé.