Tchad : "la transition politique se poursuit sereinement", PCMT

Mahamat Idriss Deby a dressé un bilan positif des 15 mois de transition, assurant que la situation sécuritaire est maitrisée et que l'inclusivité est garantie avec notamment un gouvernement de large ouverture.



"La situation dans mon pays demeure totalement contrôlée et la transition politique se poursuit sereinement", a indiqué le chef de la transition au président Macky Sall. Il a ajouté que tous les organes de transition ont été mis en oeuvre.



Mahamat Idriss Deby met également à l'actif de la transition la signature de l'accord de paix de Doha et les préparatifs du dialogue national en vue d'une nouvelle Constitution puis d'un suffrage transparent, crédible et démocratique visant à élire le prochain président de la République élu.



De son côté, Macky Sall a salué les efforts du Tchad, sans évoquer certaines questions problématiques aux yeux de l'opinion publique : la révision de la charte de transition, l'engagement oral du président du Conseil militaire de transition de ne pas se présenter à la prochaine élection et la répartition des quotas de participation au dialogue national.