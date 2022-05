Tchad : "la traque des malfrats se poursuivra avec plus de détermination" (DGPN)

Le directeur général de la police rassure la population et les plus hautes autorités que de nouvelles stratégies sécuritaires seront développées. Il galvanise ses éléments et les encourage dans ce travail de sécurisation.



Présent à cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, Benguela Guidjinda, se réjouit de l’opération baptisée « coup de poing ». Elle a permis à la police d’interpeller des présumés malfrats et de saisir des armes (à feu et blanches).



Selon lui, c'est un signal fort que la police nationale lance vis-à-vis de la population.



Au total, 13 motos, deux véhicules Toyota pick-up, une voiture Corolla, sept batteries de 12 Volts, six ordinateurs portables, des téléphones portables, 68 nattes, une quantité importante de drogues et d'autres stupéfiants ont été présentés à la presse.