Tchad : la troisième phase du PREPAS lancé au Nord

Les responsables du Programme de renforcement de l'élevage pastoral (PREPAS), ont organisé un atelier de démarrage de la troisième phase dudit programme, ce 14 mars 2022 à Ati, chef-lieu de la province de Batha. Le PREPAS intervient dans trois provinces, à savoir l'Ennedi-Ouest, le Batha et le Wadi-Fira.



Il est conçu et financé par la Coopération suisse et mis en œuvre par la Chambre d'agriculture (Bureau d'étude) international depuis 2014, en appui au gouvernement du Tchad, dans sa politique de renforcement et de sécurisation de l'élevage pastoral. L'organisation de cet atelier de démarrage des activités du PREPAS, phase III, pour une durée de 5 ans, devrait permettre à la population du Batha, de l'Ennedi-Ouest et du Wadi-Fira de mieux s'informer sur les différentes réalisations du Programme de la phase I et II, et les relations prévues pour la phase III tout en tenant compte de la cohérence pastorale et en impliquant tous les acteurs de terrain.



Le chef de mission, Bertrand Doyot, a indiqué que le programme œuvre dans le domaine de l'élevage pastoral qui est un vecteur de croissance contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire en vue de reculer la malnutrition. Le secrétaire général provincial du Batha, AbdelAziz Maï Mahamat, a relevé que la province est connue par ses potentialités d'élevage avec le cheptel le plus important et des grands espaces de pâturages.



Mais le problème de l'eau ne permet pas d'exploiter les essences des grands tapis de la biomasse herbacée. Ce qui oblige les éleveurs à adopter le mouvement pendulaire de la transhumance à la recherche de l'eau et des zones de pâturage plus aisées. Il a souhaité que le programme soit mis en œuvre avec efficacité dans la répartition des rôles, entre les acteurs publics et privés.